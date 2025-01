Francis Allison arremete contra Dina Boluarte por casos de criminalidad: “Solo le interesa llegar al 2026”

Los casos de criminalidad siguen aumentando en el país, pero las autoridades no hacen nada al respecto. Ante esta situación, el alcalde de Magdalena, Francis Allison arremetió contra la presidenta Dina Boluarte por no diseñar algún tipo de estrategia para reducir la inseguridad ciudadana en el territorio nacional.

Durante una entrevista en Exitosa, el burgomaestre aseveró que la dignataria está haciendo caso omiso a la ola delincuencial que se registra día a día en el Perú, y lo único que anhela Boluarte Zegarra es culminar su mandato.

“Para la presidenta del Perú, repito, la seguridad ciudadana no interesa. La vida de ustedes y de la familia que aman, no le interesa a la señora presidenta. Le interesa durar hasta el 28 de julio del 2026, pero mientras tanto, ayudar a sus amigos. Como en este caso, que no haya detención preliminar porque podría afectarle a gente cercana a ella. Esto es vergonzoso", precisó.

CIFRAS DE MUERTES EN 2025

Hace tres semanas inició el 2025, pero también comenzó los casos criminales. De acuerdo a lo revelado por el Sinadef en tan solo las dos primeras semanas de este año se registraron 75 muertes vinculados a la inseguridad ciudadana, cifras que aumentarán si las autoridades no hacen nada al respecto.