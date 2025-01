Jorge Muñoz cuestiona gestión de Rafael López Aliaga: “No hemos visto una obra tangible”

Aunque lleva más de dos años en la Municipalidad de Lima, el exalcalde de la capital, Jorge Muñoz cuestionó el trabajo que viene realizando Rafael López Aliaga y sostuvo que el burgomaestre hasta el momento no ha hecho algún tipo de trabajo transcendental e importante para la ciudadanía.

“Hay que buscar una correcta recaudación, también recurrir al endeudamiento, pero no a un sobreendeudamiento. Y además no hemos visto todavía una obra tangible. Se nos prometieron 60 puentes fly over que no están”, precisó.

EN CONTRA DE LA REUBICACIÓN DE LA ESTATUA DE PIZARRO

Este último fin de semana, Lima conmemoró 490 años de fundación y en medio de las celebraciones se reveló la estatua de Francisco Pizarro, monumento que regresó al centro histórico de Lima. Ante ello, Jorge Muñoz aseveró que López Aliaga debería enfocarse en sucesos más importantes, como el de brindar apoyo a diversas autoridades de la capital.

“Creo que hay otras cosas más trascendentes que poner a Pizarro de nuevo en el Centro de Lima. Yo me hubiese preocupado, por ejemplo, en ayudar al alcalde de Miraflores a que termine el puente que está sin terminar. Eso creo que hubiese sido más trascendente que reponer a Pizarro”, manifestó.