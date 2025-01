Premier Adrianzén sobre plagio en libro de Dina Boluarte: "Aspectos de contenido moral son subjetivos"

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se pronunció luego que el Ministerio Público determinó que sí hubo plagio en el libro "El reconocimiento de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”, en el cual la presidenta Dina Boluarte participó como autora.

En declaraciones a la prensa, el jefe del Gabinete Ministerial señaló que, de momento, no ha conversado con la mandataria sobre el tema en cuestión, sin embargo, indicó que los "aspectos de contenido moral" son "subjetivos".

"Yo no he tenido oportunidad de conversar con la señora presidenta. En todo caso, en mi condición de abogado, le digo [...] los aspectos de contenido moral son absolutamente subjetivos", dijo.

SOBRE JUAN JOSÉ SANTIVÁÑEZ

Por otra parte, Adrianzén Olaya respaldó la decisión del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien se negó a entregar su chip y su usuario y clave de iCloud para las investigaciones en la Fiscalía.

"No olvidemos el tipo de reserva que merecemos cada ciudadano respecto de la información que tenemos [...] tampoco es que yo vaya a abrir mi vida en un proceso que no tiene nada que ver con el resto de mis aspectos personales. No olvidemos que hay una reserva que todos merecemos y que tiene que garantizarse", sostuvo.