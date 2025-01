Dina Boluarte sobre Pedro Castillo: Cuando se le hablaba le entraba por acá y se le salía por allá

La presidenta Dina Boluarte llegó hoy a la región Piura para participar de la colocación de la primera piedra para la construcción del puente Carrasquillo. En una parte de su mensaje, criticó duramente la gestión del exmandatario Pedro Castillo Terrones.

“Sabemos que el 2023 estuvimos en recesión en nuestra economía, eso no es responsabilidad de la presidenta. Hemos recibido un país quebrado, golpeado por la pandemia, de año y cinco meses de inacción, y el país se iba en quiebra”, señaló.

“Y me dirán: usted era parte de ese gobierno...efectivamente, estaba en calidad de vicepresidenta y como ministra, pero ¿qué hago si el presidente no escucha cuando se le habla? O cuando se le habla le entra por acá y se le sale por allá", manifestó.

GOLPE DE ESTADO

Asimismo, volvió a señalar que asumió el Gobierno cuando “millones de divisas habían salido del país porque no confiaban en el gobierno. Además, subrayó que no se debe olvidar” el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, el cual “no se debe volver a repetir”.

Boluarte concluyó su discurso con un mensaje de unidad: “Seguiremos trabajando desde Piura y todo el Perú. Abracémonos y aquellos que quieren insistir en sus odios, hay que dejarlos ahí a un costadito, ellos no suman”, expresó. Con información de Infobae.