César Acuña critica a los congresistas: "Si uno de ellos fuera candidato a alcalde no saca ningún voto"

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña Peralta, arremetió contra los congresistas de la República, por los últimos escándalos suscitados en el Legislativo, principalmente, la presunta red de prostitución que habría operado en dicho poder del Estado.

Durante una ceremonia donde anunció obras viales para el distrito de La Esperanza, el también líder de Alianza Para el Progreso (APP), señaló que la popularidad de los legisladores es tan baja que no tendrían ninguna posibilidad de ocupar una alcaldía en las próximas elecciones.

“Ahorita, si un congresista fuera candidato a alcalde no saca ningún voto. A ver, que postule un congresista a ser alcalde, no saca ningún voto pues, se fregaron porque no son como Acuña”, dijo.

SOBRE MOCIÓN DE CENSURA CONTRA SALHUANA

Pese a que cuestionó la labor que se realiza en el Legislativo, Acuña Peralta exhortó a los padres de la patria a "reflexionar" sobre la moción de censura contra el titular del Parlamento, Eduardo Salhuana.

“Espero que las bancadas sean reflexivas, traten de pensar en el país, hoy más que nunca queremos estabilidad, hoy más que nunca necesitamos gobernabilidad y una censura en el Congreso no será bien vista por los empresarios y países que quieren invertir en el país. Entonces, una invocación a los miembros de las bancadas para que reflexionen”, sostuvo.