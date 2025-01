Premier Adrianzén respalda a Julio Demartini: "No tengo pensado hacer cambios por ahora"

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se pronunció sobre las recientes declaraciones del ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, quien dejó abierta la posibilidad de renunciar al cargo, tras la investigación abierta en su contra por el caso Qali Warma.

En declaraciones a la prensa, el primer ministro, señaló que aún no ha podido conversar con el titular del Midis sobre dicho tema, sin embargo, confesó que no tiene previsto realizar cambios en el Gabinete Ministerial.

“Escuché las declaraciones del ministro, no he tenido oportunidad aún de conversar con él, lo haré seguramente en el transcurso del día. Pero si usted me pregunta de cambios en el gabinete, personalmente, el que habla, no tiene pensado hacer cambios por ahora”, dijo.

RESPALDO

“El respaldo al ministro Demartini no es individual, hay 18 ministros en el gabinete y todos están respaldados. En tanto no se tome una decisión distinta, todos gozan de un respaldo del que habla y de la presidenta de la República”, añadió.

EVALÚA RENUNCIAR

En entrevista para Panorama el último domingo, Demartini Montes expresó su disposición para conversar con la presidenta Dina Boluarte sobre su posible renuncia al cargo, luego que el Ministerio Público le abriera una investigación por el presunto delito de obstrucción a la justicia.

“Uno no llega a ser ministro para estar involucrado en temas que son deplorables. Uno se siente desilusionado y, por supuesto, esto me hace pensar y meditar (sobre una eventual renuncia). Lo tendría que conversar con la presidenta, quien es la que me ha dado la confianza”, sostuvo.