Juan Carlos Portugal sobre cirugía de Boluarte: "La intervención duró entre 40 y 50 minutos"

Dina Boluarte acudió al Ministerio Público este lunes para brindar su declaración en el marco de la investigación por presunta omisión de funciones durante una intervención quirúrgica realizada entre el 28 de junio y el 9 de julio de 2023.

Según el abogado de la mandataria, Juan Carlos Portugal, la cirugía fue breve, de carácter ambulatorio y no afectó su lucidez ni desempeño como jefa de Estado.

"La intervención duró entre 40 y 50 minutos, tiempo en el cual estuvo completamente consciente y lúcida. Fue dada de alta inmediatamente y regresó a sus labores oficiales al día siguiente sin mayores complicaciones", declaró Portugal.

El abogado de la presidenta cuestionó la base jurídica de las investigaciones, argumentando que no existe normativa alguna que obligue a Boluarte a comunicar ausencias relacionadas con procedimientos médicos. "El delito de omisión de función requiere un mandato legal expreso que no está presente en nuestra legislación. Por tanto, esta investigación no tiene sustento legal", explicó.

Portugal también afirmó que se presentarán documentos médicos y registros de normas firmadas por la mandataria durante los días posteriores a la intervención, como evidencia de que no hubo interrupción en sus funciones.

La defensa de Boluarte resaltó que durante los días investigados, la presidenta firmó 91 normas, las cuales ya fueron remitidas al Ministerio Público. "Esto demuestra que nunca hubo un abandono de funciones. La presidenta estuvo activa y en pleno conocimiento de los asuntos del país", señaló.

Asimismo, se refirió al equipo médico que atendió a Boluarte, liderado por un otorrinolaringólogo especializado, aunque evitó dar más detalles sobre los integrantes del staff médico.

Prioriza investigaciones del Ministerio Público

El abogado también justificó la ausencia de la presidenta ante la Comisión de Fiscalización, asegurando que Boluarte no evade responsabilidades, sino que acude a las instancias correspondientes. "El Ministerio Público es la institución adecuada para construir una teoría del caso, no el poder político", puntualizó.