Jorge Montoya critica viaje de Eduardo Salhuana a China: "Hay intereses personales"

El congresista de Honor y Democracia, Jorge Montoya, se pronunció sobre el viaje del presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Salhuana, a China, en medio de la nueva crisis que afronta el Parlamento tras revelarse una presunta red de prostitución que habría operado en la interna del referido poder del Estado.

En declaraciones para RPP Noticias, el parlamentario criticó el viaje de Salhuana Cavides y señaló que habrían "intereses personales" detrás de su visita al país asiático.

"Él representa a 130 congresistas, no tiene la voz de todos nosotros. Lo que lleva es un consenso de lo que se hace en una agenda si quiere presentarla y hablar con claridad, pero no la ha habido. Entonces, si no la ha habido, hay intereses personales o sabe Dios qué tipo de intereses hay en el viaje. Y eso no lo puede poner por encima de la situación real que está sucediendo en el Congreso actualmente", indicó.

MOCIÓN DE CENSURA

Asimismo, Montoya Manrique habló sobre la moción de censura que impulsa su bancada contra el titular del Parlamento y señaló que la misma está basada en "principios y valores".

"La censura es basada sobre principios y valores. Y hay partidos políticos que están negociando los principios y valores, esperando que llegue el presidente del Congreso para decirle que le dan una semana y si le contestan un cuestionario, queda la censura en el aire. Las censuras no se negocian, se aplican porque corresponde hacerlo por motivos de valores o principios o infracciones al reglamento o a la ley", sostuvo.