Magdalena vuelve a desmentir a Isabel Cajo: “no existió robo " en el día y lugar que mencionó

El gerente municipal de Magdalena del Mar, Enrique Sánchez, se pronunció hoy sobre las declaraciones de la trabajadora parlamentaria Isabel Cajo, vinculada a una presunta red de prostitución que operaba en el Congreso, quien aseguró que “no faltó a la verdad” en la denuncia del robo de su celular.

“Ante la denuncia que se hizo pública, procedimos a hacer una verificación de nuestros videos (…) y verificamos el lugar, el día y la hora que la señorita había indicado que habría sufrido el robo. Ella manifestó que estaba paseando con su perro en ese lugar y nosotros al verificar el día, el lugar y la hora que indicó la señorita, efectivamente, en las imágenes se ve a una fémina con una mascota y no se aprecia que haya existido robo alguno ni incidente alguno” indicó el funcionario a RPP.

Sánchez aseguró que no se reportó ningún robo en la hora y fecha señalada por la trabajadora parlamentaria y que las imágenes de la cámara de seguridad evidenciarían que ella no estuvo en el día que indicó en el parte policial.

“Nosotros nos ratificamos en que en el cruce de jirón Castilla con Espinar el día 27 de diciembre, alrededor de las 8:10 de la noche, no existió robo alguno ni a ella ni a ninguna otra persona que se trasladaba o transportaba por dicha zona”, precisó.

“Lo que demostraría y resultaría de las propias declaraciones de la señorita es que no estuvo el día 27 de diciembre en el cruce del jirón Castilla y jirón Espinar en la hora que ella misma ha señalado en su denuncia, ya que los videos son del día, el lugar y la hora que ella consideró en su denuncia”, añadió.

¿QUÉ DIJO ISABEL CAJO?

La joven vinculada con una presunta red de prostitución que operaría dentro del Congreso respondió ayer a la Municipalidad de Magdalena tras contradecir su versión con respecto al robo que denunció haber sufrido.

Cajo calificó de “injusta” destinada a desprestigiarla. “Lamento mucho las tergiversaciones que se han generado a mi alrededor. Solo pido, por favor, que ya no me ataquen más. Ya no quiero más burlas, no merezco lo que estoy pasando. Todo esto es muy injusto”, indicó.

De acuerdo al testimonio de la trabajadora del Legislativo a la Policía, fue interceptada cuando paseaba con su mascota por un hombre de contextura robusta, vestido de negro y con casco, la abordó de manera abrupta, le arrebató su celular y luego escapó en una moto lineal.

Como bien se sabe, Cajo ha sido blanco de cuestionamientos tras no contar con título de Bachiller y ser contratada con un salario superior a 7 mil soles como personal de confianza en el despacho del congresista Edwin Martínez, pese a haber sido creadora de contenido para adultos en la plataforma OnlyFans.