Yonhy Lescano responde a Eduardo Salhuana: "Me abre proceso por opinar"

El excongresista y hoy asesor del legislador Carlos Zeballos, Yonhy Lescano, se pronunció luego que el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Salhuana, le abrió un proceso disciplinario por los duros calificativos que tuvo contra el Legislativo, por el escándalo sobre una presunta red de prostitución que habría operado en dicho poder del Estado.

A través de su cuenta en Facebook, el exparlamentario respondió desafiante al titular del Legislativo, a quien cuestionó duramente por no tomar acciones contundentes e inmediatas para esclarecer el caso.

“Muy valiente Salhuana, me abre proceso por opinar, lo cual es un derecho constitucional, pero no toma medidas contra quienes están implicados en la denunciada red de prostitución y sicariato en el Congreso. Además, no cumple con la sentencia a mi favor que repone mis derechos”, publicó.

¿QUÉ DIJO YONHY LESCANO?

Tras salir a la luz el escándalo sobre una presunta red de trata de personas, Lescano Ancieta arremetió contra los actuales parlamentarios, a quienes calificó de "delincuentes".

"Eso está manejado por delincuentes ¿O no lo han demostrado? ¡Claro que sí! Los que dicen: ‘Hay que investigar’, mentira, no van a investigar nada", sostuvo.