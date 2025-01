Alejandro Cavero sobre viaje de Eduardo Salhuana: "Si yo hubiera sido él, no hubiera viajado"

El congresista y tercer vicepresidente de la Mesa Directiva, Alejandro Cavero, se pronunció sobre el viaje del titular del Parlamento, Eduardo Salhuana, quien viajará a China en medio de las investigaciones sobre una presunta red de prostitución en el Legislativo.

En declaraciones a la prensa, el también legislador de Avanza País señaló que la decisión de Salhuana Cavides es "personal y política", sin embargo, consideró que el presidente de la Mesa Directiva debería quedarse en el país para afrontar esta nueva crisis del Congreso.

“Es una decisión estrictamente personal y política. En este caso, el presidente Salhuana sabrá explicar las decisiones de por qué ha hecho una cosa y no otra. Yo le he dicho al presidente que si hubiera sido él no hubiera viajado, pero creo que finalmente es una decisión que tiene que asumir como presidente y como político”, dijo.

"ACORTARÁ" VIAJE

Mediante un comunicado publicado en las redes sociales del Congreso, el parlamentario Salhuana anunció que "acortará" su agenda de actividades en el país asiático para retornar "en el más breve plazo".