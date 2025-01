Susel Paredes cuestiona viaje de Eduardo Salhuana a China: “Si fuera la presidenta, no me movería del Perú”

En medio de las investigaciones que se viene realizando por una presunta red de prostitución en el Congreso, la parlamentaria Susel Paredes cuestionó la ausencia del titular de la Mesa Directiva, Eduardo Salhuana, quien en viajó a China en medio de las indagaciones del Ministerio Público.

Paredes Piqué aseveró si ella hubiese estado al frente del Legislativo no habría salido del territorio nacional, ya que podría generarse algún tipo de suspicacia, por lo que los números de desaprobación ciudadana al Parlamento seguirían incrementándose.

“En esta crisis reputacional que tiene el Congreso donde tenemos una imagen negativa desde la mayoría de los peruanos y las peruanas con una extrabajadora asesinada en un contexto de balacera, masacre tipo mafia, no es momento de viajar, él (Eduardo Salhuana) tiene que estar aquí. En mi opinión si yo fuera presidenta no me movería de aquí (Perú)”, comentó para Canal N.

CRÍTICAS SOBRE LA AUSENCIA DE EDUARDO SALHUANA

Susel Paredes no fue la única congresista en criticar el viaje de Eduardo Salhuana, sino que otros colegas del Legislativo también tuvieron la misma postura, ya que los parlamentarios deberían priorizar sus trabajos en atender la demanda de la ciudadanía en materia de seguridad.