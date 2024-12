David Tuesta sobre aumento del sueldo mínimo: "No es oportuno"

El exministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, se pronunció luego que la presidenta Dina Boluarte anunció que el sueldo mínimo pasará a ser de 1130 soles a partir del 2025, es decir, un aumento de 105 soles.

En entrevista para RPP Noticias, el extitular del MEF expresó su preocupación por esta medida, la cual considera que "no es oportuna" para la realidad económica del país y señaló que esto traerá más perjuicios que beneficios.

“A mi parecer, no es oportuno y, en realidad, hace tiempo que esta es una medida que está muy distanciada del problema de fondo, que está detrás de los altos niveles de informalidad que tiene el país. No lo digo yo, sino el BCR -que es nuestra institución más reconocida", dijo.

PEQUEÑAS EMPRESAS

En ese sentido, Tuesta indicó que el efecto negativo de aumentar el sueldo mínimo recaerá, principalmente, en las pequeñas empresas: "Cuando se les hace la pregunta a los pequeños empresarios […], una de las principales barreras que colocan es los altos costos para hacer el negocio, donde están los costos de contratación. Una empresa pequeña, una bodega, una pequeña fábrica, algunos hacen un tremendo esfuerzo por mantener trabajadores en planilla, hay una parte que no la tienen porque no podrían sobrevivir. Es a ellos fundamentalmente a los que están afectando con este incremento, sea de 10 % incluso. A la gran empresa no la afectas o la afectas muy poco, porque suele contratar trabajadores de alta productividad a los que ya les pagas por encima de la remuneración mínima vital. Ahí no hay efecto, el efecto es abajo", sostuvo.