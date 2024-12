Patricia Chirinos a Dina Boluarte: "Los problemas del país no se resuelven con quejas"

La congresista de Renovación Popular, Patricia Chirinos, se pronunció tras las recientes declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, quien exhortó a los medios de comunicación difundir "lo bueno que hace este gobierno".

A través de su cuenta en la plataforma X, la parlamentaria cuestionó a la jefa de Estado por dicha petición a la prensa y señaló que los problemas del país se resuelven "con trabajo".

"La señora Boluarte dice que la prensa no difunde lo bueno de su gobierno. ¿No será porque no hay NADA que difundir? Los problemas del país no se resuelven con quejas, sino con trabajo. ¡Menos victimización, más acción! Los peruanos no necesitan discursos, necesitan soluciones reales", señaló.

¿QUÉ DIJO LA PRESIDENTA?

Durante una actividad oficial en el distrito de San Isidro, Boluarte Zegarra se dirigió a la prensa, señalando que "no son enemigos" de su gobierno y, por el contrario, calificó a los medios de "amigos" y "aliados".

"Esperamos que la prensa, a quien también les decimos, no son nuestros enemigos, sino nuestros amigos y nuestros aliados, difundan lo bueno que hace este Gobierno. Nadie les dice que no critiquen lo malo, en un mundo democrático eso es bueno, pero también deben de comunicar lo bueno que hace nuestro gobierno", sostuvo.