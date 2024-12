Eduardo Salhuana descarta existencia de espacios secretos en el Congreso: Todos los lugares son públicos

El presidente del Poder Legislativo, Eduardo Salhuana Cavides, negó categóricamente que haya espacios secretos o privados en el Parlamento Nacional, como se está comentando estos días. Aseguró también que todos los lugares son públicos y que si desean pueden investigar el tema.

"No tengo ningún problema en brindar facilidades para las investigaciones, pero creo que mi responsabilidad con los congresistas y con el país es estar al timón del Congreso. Nosotros no nos corremos y asumimos la responsabilidad (...) En el Congreso no hay ningún búnker, todos los sitios son públicos", señaló.

DEPARTAMENTO DE SOLTERO

Al respeto, Mirtha Vásquez, extitular del Congreso (2021-2022), reiteró la existencia de un "espacio secreto" dentro del despacho de la Presidencia del Legislativo; señaló que este tema ya lo había comentado, con sorpresa, con los cronistas parlamentarios, cuando asumió el cargo.

En entrevista con RPP, la también expremier Vásquez Chuquilín describió el lugar como el "departamento de soltero" y que los trabajadores le dijeron que era "el espacio privado del presidente del Legislativo". Precisó que tenía "sala, comedor, cocina" y hasta una "cama de masajes" y "copas de todo tipo de licor".