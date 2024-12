Congresistas se pronuncian sobre presunta red de prostitución en el Parlamento

La congresista de Alianza para el Progreso, Lady Camones, se pronunció sobre las acusaciones que indican que el Parlamento opera una presunta red de prostitución.

La legisladora sostiene que desde el Legislativo se le tiene que dar todas las facilidades al Ministerio Público para que se investigue esta situación.

"Si se tratase de una situación que tenga que ver con proxenetismo, definitivamente sería muy penoso para el Congreso de la República, que situaciones tan delicadas estén involucrando a personal administrativo y funcionarios, sino como se comenta también -obviamente son especulaciones- que estén involucrados algunos congresistas. Prefiero pensar que eso no es así, pero pienso que el Congreso debe dar todas las facilidades al Ministerio Público para que lo más pronto tengamos a los responsables", señaló a Canal N.

Por otro lado, la legisladora descartó conocer a lexjefe de la Oficina Legal y Constitucional Jorge Torres Saravia, acusado de liderar la presunta red de proxenetismo al interior del Legislativo, también manifestó desconocer si Luis Valdéz lo llevó ejercer un cargo dentro del Congreso.

El parlamentario Jorge Montoya, de Honor y Democracia, también sostuvo que este es un caso que requiere que la Fiscalía de la Nación revise con “la rapidez que se necesita para poder salir de dudas”.

"Es una situación muy seria que no se puede borrar diciendo 'yo no fui'. Tiene que haber una investigación profunda para determinar responsabilidades por ese lado. Por otro lado, estamos hablando de un posible delito penal y no un tema administrativo interno del Congreso. Esto tiene que verlo la Fiscalía de la Nación con la rapidez que se necesita para poder salir de dudas", señaló a RPP.

NORMA YARROW CALIFICA DE PAYASADA LAS ACCIONES DE JUAN BURGOS

Ante esta polémica, la legisladora de Avanza País, Norma Yarrow, calificó de poco serio y “payasada” que el presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, señale que la red de proxenetismo esté vinculada directamente a parlamentarios.

"Por fiscalización me parece una payasada lo que está haciendo el presidente. No puedes tú salir decir que hay hasta congresistas inmersos. Bueno, que diga los nombres. Cuando uno acusa, tiene que decir los nombres. Por eso pido al presidente del Congreso, al expresidente del Congreso Alejandro Soto, al líder del partido de APP (que organicen) una conferencia de prensa", indicó al citado medio.