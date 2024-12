Gustavo Adrianzén hace caso omiso a baja aprobación del Gobierno: “No diría que estamos tan mal”

Tras la revelación de varias encuestadoras que la desaprobación del Gobierno de Dina Boluarte supera el 90%, el premier Gustavo Adrianzén salió en defensa de la presidenta e hizo caso omiso a los números sobre la mandataria.

En una entrevista en Canal N, el titular de la PCM aseguró que las cifras no son preocupantes para Boluarte Zegarra, debido a que se encuentran en un alto nivel de aprobación en otros sectores que el Perú viene realizando a comparación de otras naciones del continente.

"Yo no diría que estamos tan mal, estamos siendo los mejores en la región en diferentes cifras. No solamente me refiero a crecimiento, inflación, reservas internacionales, en general, estamos mucho mejor que nuestros vecinos en la región. Pero eso no lo valoramos. Yo creo que es una falta de conexión, definitivamente, y tenemos que preocuparnos por hacerlo mejor", enfatizó.

MAYOR CONEXIÓN CON LA CIUDADANÍA

Gustavo Adrianzén considera que al Gobierno le falta tener una mayor conexión con la ciudadanía, ya que deben explicarle que nuestro país en los últimos meses ha conseguido mantener la economía estable a comparación de otros periodos.

“Yo solamente veo buenas cifras, me parece que el trabajo lo estamos haciendo bien. ¿Qué creo que nos está faltando? Comunicarlo de mejor manera. No sabemos explicarles a las personas por qué es importante tener la inflación más baja de la región”, aseveró.