Fredy Hinojosa: “Si me mantengo en el cargo es porque tengo la confianza de la presidenta Boluarte”

El vocero de la presidenta de la República Dina Boluarte, Fredy Hinojosa, se pronunció sobre la investigación que afronta por la presunta trama de corrupción de Frigoinca en Qali Warma, donde fue director general hasta noviembre de 2022.

Luego del allanamiento a su vivienda, el funcionario negó "haberse librado gracias al Congreso" tras la promulgación de la Ley N°32181, que eliminó la detención preliminar, en una entrevista para el diario El Comercio.

“No, de ninguna manera. La resolución judicial hay que interpretarla en su integridad, no solo el fragmento que está referido a la aplicación de una norma. Lo más importante para determinar cualquier medida de restricción de derechos y más aún de la libertad de una persona, el juez de garantías tiene que hacer una valoración, lo que se denomina un test de proporcionalidad”, indicó, destacando que no fue beneficiado por una ley, sino porque le “asiste el derecho”.

NIEGA VÍNCULO CON NILO BURGA MALCA

El vocero negó conocer a Nilo Burga Malca, presidente ejecutivo de Frigoinca, quien es simpatizante aprista, partido en el que Hinojosa militó durante 13 años.

“No lo conozco, no tengo ni he tenido ni tendré ninguna relación de carácter comercial, personal, amical y de ninguna clase. No lo conozco”, sostuvo.

Hinojosa rechazó haber beneficiado a Frigoinca tras ser consultado sobre las declaraciones de un colaborador eficaz, quien asegura que Burga se refería al actual vocero presidencial como “mi compañero” por presuntos favorecimientos.

“De ninguna manera se le ha beneficiado a esa empresa y a ninguna empresa. Lo que el colaborador pueda decir es responsabilidad de él directamente. No existe ninguna relación con esta persona, mucho menos de favorecimiento. Y sobre las directivas a las que usted hace referencia son documentos regulares que se aprueba de forma anual. Por ejemplo, hablamos del manual del proceso de compra. Ese manual es una norma que aprueba Qali Warma cada año, es como si alguien diga que se le ha favorecido con la Ley de Presupuesto, pero esta se aprueba todos los años. Eso no tiene nada que ver con una empresa en particular”, aseguró.

Por otro lado, sostuvo que: “Frigoinca durante mi gestión como director ejecutivo no tuvo ningún contrato directo con Qali Warma”, destacando que los acuerdos que tuvieron fueron “entre privados, donde el programa no interviene”.

“Si desde el 2018 hasta el 2024 esta empresa ha venido comercializando sus productos en el mercado, incluido Qali Warma y en ese período encontramos cinco o seis directores ejecutivos y los hechos materia de investigación, incluidos los WhatsApp datan del 2023 y 2024, ¿por qué únicamente estoy como investigado yo? ¿Sabe por qué? Por haber asumido la vocería presidencial, estamos ante un hecho estrictamente político”, añadió.

¿QUÉ DICE DINA BOLUARTE SOBRE LOS CUESTIONAMIENTOS EN SU CONTRA?

El funcionario calificó las indagaciones en su contra de “arbitrarias”, bajo el argumento de que no existe ningún indicio que lo vincule con los hechos. Por otro lado, aseguró que sigue contando con la confianza de la presidenta.

“Por supuesto, la confianza es la condición para el ejercicio de un cargo de confianza. Si yo me mantengo en el cargo es porque tengo la confianza de la presidenta Boluarte”, respondió y descartó que la mandataria le haya pedido un pase al costado.

CUESTIONAMIENTOS A DINA BOLUARTE

El vocero fue consultado sobre por qué la presidenta no informó al país sobre la operación a la que se iba a someter por aparentemente tener el tabique desviado.

“Primero, no hay disposición, norma alguna que obligue que ante una situación de esa naturaleza- una operación de carácter ambulatorio, que no genera incapacidad- que genere obligaciones. Es cierto, hay gestos políticos, pero eso queda en un plano político y lo que prevalece es el plano jurídico, legal y constitucional. El funcionario público debe regir su conducta en estricto apego a la Constitución. Ella ha continuado ejerciendo sus funciones”, señaló.

Por último, no respondió con claridad sobre por qué la mandataria no da una entrevista a un medio de comunicación peruano desde mediados de 2023.

“Ella continúa en contacto con la población, con los gobernadores regionales, alcaldes y dirigentes. Muchas veces ustedes, los medios de comunicación son convocados. Para aquellos detalles muy puntuales, se creó la figura de vocero, se generó para información muy precisa y puntual. Y para los temas políticos tenemos al primer ministro. Desde el gobierno sí existe una vocación de comunicación permanente en todo sentido”, concluyó.