Adrianzén sobre Nicanor Boluarte: "Confiamos en que se va a respetar la presunción de inocencia"

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se pronunció sobre la situación del hermano de la mandataria Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, quien acaba de cumplir un mes como prófugo de la justicia.

En conferencia de prensa tras la sesión del Consejo de Ministros, el jefe del Gabinete Ministerial resaltó que el hermano presidencial, investigado por el caso "Waykis en la Sombra", no forma parte del Poder Ejecutivo ni toma decisiones, sin embargo, exhortó al Poder Judicial a "respetar la presunción de inocencia".

"El señor Nicanor Boluarte no forma parte del Ejecutivo, no toma ninguna decisión al interior del Ejecutivo y en este caso concreto lo que tenemos que decir es que confiamos en que, con la mayor celeridad y objetividad posible, se resuelva en la instancia superior lo relativo a la apelación que se ha formulado. Y no lo decimos porque se trate de él, lo decimos en general porque la justicia tiene que ser célere, eficiente y objetiva y nosotros confiamos que se va respetar la presunción de inocencia y el debido proceso en este caso y como debería ocurrir en todos los demás", dijo.

SOBRE ALLANAMIENTO A VIVIENDA DE HINOJOSA

Por otra parte, Adrianzén Olaya calificó de "desproporcionado" el allanamiento a la vivienda del vocero presidencial, Fredy Hinojosa, por el caso Qali Warma y las conservas de la empresa Frigoinca.