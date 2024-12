Dina Boluarte tras 3% de aprobación en encuesta: “No estamos trabajando para ser artistas de Hollywood”

La presidenta de la República Dina Boluarte sostuvo que no busca ser “artista de Hollywood” tras los resultados de la encuesta Datum, que indican que solo cuenta con un 3% de aprobación por parte de la población y después del allanamiento contra su vocero Fredy Hinojosa.

“Trabajamos con las manos limpias y sin mirar las encuestas. No estamos trabajando para ser artistas de Hollywood, estamos trabajando para poder disminuir la pobreza y pobreza extrema”, sostuvo durante la ceremonia de graduación de la promoción 2024 de alférez de la Policía Nacional del Perú (PNP).

ASEGURA QUE SE QUEDA HASTA EL 2026

En su discurso reafirmó que le queda todavía más de un año y medio de gestión, pese a los cuestionamientos de lo que ha sido blanco y sostiene que están redoblando todos los esfuerzos para alcanzar los objetivos trazados.

“Nos queda poco más de año y medio de gestión y como Gobierno tenemos todavía muchas metas que cumplir. Estamos redoblando todos los esfuerzos para alcanzar los objetivos y no tenemos tiempo para pensar en venganzas. No vamos a perder el poco tiempo que nos queda en situaciones que no ayudan al crecimiento. Pretenden jalar la alfombra para atrás, pero no se lo vamos a permitir”, agregó.

DETALLES DE LA CEREMONIA

Según el diario El Peruano, la mandataria participó en la ceremonia de graduación de los 88 alféreces de fragata de la Escuela Naval del Perú, que se llevó a cabo en La Punta, Callao.

De los cuales 72 son varones y 16 son mujeres, entre los que se encuentran dos extranjeros: uno de Bolivia y otro de Panamá.

Adicionalmente, la jefa del Estado le hizo entrega de la Espada de Honor al cadete Jesús Infante López por su notable desempeño durante su etapa de formación.