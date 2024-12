Eduardo Salhuana sobre cirugía de Dina Boluare: "El Congreso no estuvo enterado de todo esto"

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Eduardo Salhuana, ha hecho declaraciones sobre el caso de la cirugía de la presidenta Dina Boluarte, quien en su último mensaje a la nación, aseguró que su intervención quirúrgica no fue estética, sino por motivos de salud.

En una entrevista para RPP, Salhuana, quien también es congresista de Alianza Para el Progreso (APP), señaló que a la Mesa Directiva nunca se le notificó formalmente sobre la cirugía de la presidenta en junio del año pasado.

"La información que tengo en la presidencia es que no llegó en ningún momento ninguna información en ese sentido. Es decir, que el Congreso no estuvo enterado de todo esto. Efectivamente, de manera formal, al menos no llegó jamás", dijo.

FACULTADES A COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN

Salhuana también lamentó que la Comisión de Fiscalización no tenga facultades de comisión investigadora para ahondar más en el tema y poder esclarecer el caso.

"Creo que ahí quizás haya faltado un mayor nivel de persuasión, de explicar de una mejor manera la necesidad de tener estas facultades de comisión investigadora por parte de la misma comisión", sostuvo.