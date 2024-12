Freddy Hinojosa tras allanamiento: "No existe ningún medio probatorio que me vincule con los hechos"

El vocero presidencial, Fredy Hinojosa, se pronunció luego que la Fiscalía de la Nación y agentes de la Policía Nacional allanaron su vivienda este martes, por el caso Qali Warma y las conservas de Frigoinca.

En declaraciones a la prensa, el vocero del Gobierno, quien fue director ejecutivo de Qali Warma entre 2019 y 2022, aseguró que "no existe ningún medio probatorio", que lo vinculen con las imputaciones de la Fiscalía, respecto a elementos insalubres hallados en conservas del referido programa social.

"Si analizamos el caudal probatorio, a nivel jurídico, nos vamos a dar cuenta de que no existe ninguna sindicación, no existe ningún medio probatorio. La Fiscalía puede solicitar lo que considere conveniente, pero si no existe ningún medio probatorio que me vincule con los hechos materia de imputación fiscal, que niego categóricamente, no hay forma de generar ningún tipo de restricción", dijo.

SOBRE FRIGOINCA

Asimismo, Hinojosa aseguró que durante su gestión en Qali Warma, la empresa Frigoinca no fue proveedora del programa, además, descartó que durante su gestión se hayan registrado casos de intoxicación de menores por las conservas repartidas a colegios del Estado.

"Durante la gestión, no hubo intoxicación alguna. Es importante establecer el marco cronológico: las intoxicaciones […] se producen posterior al momento en que yo dejo el cargo [...] La empresa Frigoinca no fue proveedora del programa Qali Warma durante mi gestión, recién a partir del 2024 participó en un proceso de compras y suscribe un contrato", sostuvo.