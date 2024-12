Eduardo Arana niega que vaya a asumir la Presidencia del Consejo de Ministros: Son especulaciones

Esta mañana, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Ysa, negó que vaya a asumir la Presidencia del Consejo de Ministros como se está comentando, señaló que son especulaciones y que está enfocado en cumplir con las labores de su cargo.

"Solamente son especulaciones. Yo ya lo he dicho públicamente, estas son especulaciones, no hay nada más alejado de la verdad. Ni me preocupa a mí asumir otra tarea, que sea adicional a la que este momento yo he empezado y que espero terminar", manifestó a Exitosa.

CASO QALI WARMA

Por otro lado, reiteró que el Gobierno no apañará a ningún funcionario y afirmó que están igual de indignados que la ciudadanía respecto al caso Qali Warma, donde denuncias señalan que se habrían entregado alimentos en mal estado para los almuerzos de los escolares.

"Es lamentable que algunos proveedores, utilizando su espacio que tienen en el ámbito privado, hayan estafado. Peor aún, si se trata de niños. Esto no lo va a aceptar el Gobierno. No existe ningún apañamiento a nadie y compartimos la indignación de la ciudadanía", agregó.