Ministro Quero sobre explicación de Dina Boluarte respecto a su cirugía: La presidenta no miente

En entrevista con El Comercio, el ministro Morgan Quero señaló nuevamente que la mandataria Dina Boluarte "no tiene por qué anunciar" cuando se realiza un procedimiento quirúrgico. Respecto a que la jefa de estado se habría sometido a otras intervenciones dijo no saber de lo que se estaba hablando.

"No tiene por qué decirlo. Ella no miente (...). No tiene por qué anunciar. Es una dolencia puntual. Ella salía a una actividad fuera de Lima, estaba en Tarapoto, estaba en Piura, estaba en Los Andes y no tenía capacidad respiratoria justamente porque ese problema del tabique la afectaba seriamente y tenía problemas para respirar", dijo.

INVESTIDURA PRESIDENCIAL

Por otro lado, el titular de Educación responsabilizó a los medios de comunicación por la baja popularidad de Boluarte Zegarra, al indicar que existe permanente desinformación y acoso en su contra. Hoy, un sondeo de Datum revela que el 95% de los ciudadanos a nivel nacional desaprueba la gestión de la dignataria.

"Si en el ámbito mediático nacional todos los días se genera una desinformación que acosa a la presidenta de la República, que busca rebajar la investidura presidencial, ¿qué hará la gente? El pueblo va a responder lo que se supone los distintos medios de comunicación quieren que se responda. Esa es la situación", manifestó Quero.