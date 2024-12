Ministro de la Producción sobre cirugía de Dina Boluarte: En ningún momento dejó sus funciones

El ministro de la Producción, Sergio González, señaló que confía en las afirmaciones de la presidenta Dina Boluarte, respecto a que su intervención quirúrgica fue por un tema de salud y no estético. Y que operación no la imposibilitó de cumplir sus funciones.

"Ha sido una intervención de Salud, no ha sido estética. Ha sido una intervención menor, que no le imposibilitó en ningún momento ejercer su cargo de presidenta. Lo ha referido incluso el ex primer ministro. No dejo de despachar, ni de conducir el país”, señaló.

INTERVENCIÓN MENOR

El funcionario dijo también, en entrevista con exitosa, que la jefa de Estado ha sido bastante clara en que se trató de una intervención menor, por lo que no hubo complicaciones. Asimismo, González Guerrero destacó que la mandataria es una persona sumamente transparente.

"Esta intervención no significó ninguna incapacidad para que pueda ejercer sus funciones. Lo ha expresado claramente, estamos hablando de una intervención menor. (...) Yo la posición de la presidenta, le creo, por algo soy ministro, confío en su palabra”, manifestó.