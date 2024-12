Presidenta Boluarte responde a críticas y defiende transparencia en su gestión: “No me van a doblegar”

La presidenta de la República, Dina Boluarte, respondió a las críticas hacia su gestión durante la clausura del VI Consejo de Estado Regional, realizado en la Universidad de Piura. En una conferencia de prensa, afirmó que los ataques hacia ella y su gabinete no la van a doblegar.

“Estos grupos atacan sistemáticamente a esta presidenta y a sus ministros con la intención de que me canse o me hostigue. Pero hagan lo que hagan, digan lo que digan, no me van a doblegar”, declaró Boluarte.

La mandataria aseguró que su única intención es trabajar con dedicación y transparencia por el bien del país. "Trabajamos con alma y corazón, sin robarle ni un sol al Perú. Esta gestión es honesta y valiente", expresó con firmeza.

“PURA CHAMBA”

Boluarte concluyó destacando que su gobierno está enfocado exclusivamente en trabajar por el desarrollo del país. “Esta gestión es de pura chamba, dedicados solo y exclusivamente a trabajar por el Perú”, señaló.