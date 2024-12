CAL pide al Ejecutivo evaluar permanencia de Morgan Quero tras polémicas declaraciones

El Colegio de Abogados de Lima (CAL), se pronunció tras las polémicas declaraciones del ministro de Educación, Morgan Quero, quien el día de ayer causó revuelo al señalar que "los derechos humanos son para las personas, no para las ratas", cuando fue consultado por las muertes en las protestas del 2022.

A través de un comunicado, el CAL rechazó las expresiones del titular del Minedu y exhortó al gobierno de la presidenta Dina Boluarte, poner en evaluación la continuidad de Quero Gaime en la cartera que lidera.

"Exhortamos a la presidenta de la República y al Consejo de Ministros a evaluar la permanencia del señor Morgan Quero Gaime al frente del Ministerio de Educación. Su continuidad en el cargo resulta incompatible con los principios que deben guiar a las autoridades públicas", se lee en el comunicado.

PIDE DISCULPAS

Durante una entrevista para Buenos Días Perú, el ministro de Educación ofreció disculpas por sus declaraciones y aseguró que "no escuchó bien" la pregunta que le hizo la periodista en aquel momento, por lo cuál pensó que seguían hablando sobre la pena de muerte.

“Yo no escuché la pregunta, supuse que seguían preguntando sobre la pena de muerte y en ese contexto hice esa declaración. Porque no escuché, la periodista estaba tapándose la boca con el micrófono, con su mano, entonces el audio en la grabación se oye con claridad, pero yo no escuché con claridad", sostuvo.