Congresistas impulsan moción de interpelación contra ministro Morgan Quero ante polémicas declaraciones

El congresista Carlos Zeballos (Acción Popular) señala que se encuentran recolectando las firmas requeridas para presentar una moción de interpelación contra el ministro de Educación, Morgan Quero, tras haber señalado que "los derechos humanos son para las personas, no para las ratas" al ser consultado sobre los fallecidos en las protestas a finales de 2022 e inicios del 2023.

El parlamentario dio a conocer que hasta el momento cuentan con 15 firmas y que también van a presentar una moción de invitación para que el ministro se presente hoy o mañana ante el Congreso.

“Ya tenemos 15 firmas y el día de hoy debemos completar las 23 que se nos pide para presentar la moción de interpelación”, dijo a Canal N.

El parlamentario precisó que, de prosperar la moción de interpelación, se vería en el mes de marzo. Por otro lado, instó a la presidenta Dina Boluarte a no mantenerlo en el cargo.

“Esperemos que la presidenta no lo mantenga en el cargo”, agregó.

MORGAN QUERO PIDE DISCULPAS POR SUS DECLARACIONES

En diálogo con Buenos Días Perú, el titular del Minedu ofreció disculpas públicas por sus declaraciones y se justificó diciendo que no había entendido la pregunta de la periodista.

“Yo no escuché la pregunta, supuse que seguían preguntando sobre la pena de muerte y en ese contexto hice esa declaración. Porque no escuché, la periodista estaba tapándose la boca con el micrófono, con su mano, entonces el audio en la grabación se oye con claridad, pero yo no escuché con claridad ", indicó.

"Y es por eso que quiero pedir disculpas en relación a lo que significa el dolor que pueden sentir y vivir las familias de las víctimas de los lamentables sucesos del mes de diciembre 2022, enero y febrero 2023. Por eso quiero que nos enfoquemos en el debate que estamos teniendo en estos días en torno a la importancia de condenar los actos de violaciones y asesinato”, añadió.

Ante estas polémicas declaraciones, la Defensoría del Pueblo pidió “la inmediata destitución del titular de la cartera de Educación".

Por otro lado, el Colegio de Abogados de Lima también ha pedido al Gobierno evaluar la permanencia de Quero en el cargo, alegando que no es la primera vez que el funcionario es blanco de críticas por sus declaraciones, haciendo referencia a sus palabras sobre los casos de abuso sexual contra niñas en la comunidades wampis y awajún.