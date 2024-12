Adrianzén sobre ampliación de Reinfo: el Gobierno no tiene previsto hacer una observación a la norma

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, sostuvo que hasta el momento el Gobierno no tiene motivos para observar la ley aprobada por el Congreso que amplía por seis meses el plazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que vencía el próximo 31 de diciembre.

“No tenemos previsto de momento hacer observación de la norma. Los especialistas están terminando de evaluar y emitir sus informes”, dijo este miércoles en RPP.

Por otro lado, el premier señaló que se encuentran a la espera de los pronunciamientos de carteras como Justicia, Economía, Energía y Minas, Agricultura y Ambiente para que el Gobierno termine de evaluar dicha iniciativa.

CENSURA AL MINISTRO DEL MIDIS

Julio Demartini cumplió el día de ayer, 10 de diciembre, dos años el cargo de titular de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), siendo uno de los ministros con más tiempo en la gestión de Dina Boluarte; no obstante, su permanencia es incierta tras la moción de censura que han presentado en el Congreso en su contra por las denuncias contra el programa ‘Qali Warma’.

El primer ministro defendió a su colega y deslizó que las interpelaciones que viene desarrollando el Parlamento contra los ministros de su cartera forman parte de una “necesidad de figuración” en el marco de un proceso preelectoral.

“Me apena significativamente que en el caso del ministro de Desarrollo e Incluso Social se le haya pretendido censurar por una interpelación que tuvo 8 meses atrás, y al no prosperar aquello, le han vuelto a meter una interpelación, y ahora la quieren conducir a la censura. Nosotros y a mí en particular, me asiste proteger y resguardar a cada uno de los ministros del gabinete y lo voy a hacer hasta el último momento. Mis conversaciones de naturaleza política se están desarrollando a todos los niveles con el propósito de hacer llegar el mensaje al Ejecutivo, pero en este momento lo que necesita el país es estabilidad", agregó.