El silencio de Dina Boluarte: todavía no responde sobre la polémica operación de nariz

El pasado 3 de diciembre, el exjefe del Gabinete Ministerial Alberto Otárola señaló en la Comisión de Fiscalización del Congreso que la presidenta Dina Boluarte se sometió en junio de 2023 a una cirugía en la nariz por presuntos problemas respiratorios; pese a que ya ha pasado más de una semana, la mandataria no ha emitido una respuesta oficial sobre el tema.

En julio de este año fue consultada en una conferencia de prensa sobre esta intervención y respondió de forma evasiva: “Ya quisiera desaparecerme un solo minuto y no hacer mi trabajo de presidenta”.

Por otro lado, Otárola aseguró que después de la operación, la jefa de Estado no desatendió las labores que competen a su cargo.

“La señora presidenta de la República pasó por un procedimiento quirúrgico, pero no estuvo desatendiendo las labores que le competían al cargo. No puedo faltar a la verdad al decir otra cosa. Estuvimos en constante contacto. En todo momento estuvo atenta al devenir de la administración pública”, indicó.

Sin embargo, esto se contradice con lo expuesto por la exministra de Educación, Magnet Márquez, quien expuso que, durante los 12 días posteriores a la intervención, la mandataria estuvo ausente de las reuniones del Consejo de Ministros.

FISCALÍA INICIA INVESTIGACIÓN

Ante esta situación, la Fiscalía de la Nación ha iniciado una investigación preliminar para determinar si se llegó a vulnerar las obligaciones constitucionales de la presidenta.

Entre las principales interrogantes se encuentra el determinar si la mandataria incumplió con el deber de informar al Congreso sobre su ausencia, tal como lo establece la Constitución peruana.

Por otro lado, desde su cartera diferentes ministros, como el titular del Minsa, han minimizado o desconocido la versión de Otárola.

“A mí no me consta, no tengo la certeza que la presidenta se haya operado. No he visto ni he sido informado de alguna cirugía durante la época de su ejercicio profesional como presidenta cuando yo estaba como ministro”, subrayó, el ministro César Vasquéz.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, evitó en su momento profundizar en los comentarios del expremier, calificándolo de “desleal”.

“Yo jamás hablo y mucho menos me refiero a comentarios que pudiera hacer una persona desleal o, por el contrario, alguien con manifiesta intención de afectar. No conozco mayores detalles del tema, así que simplemente los dichos de los desleales no tienen ningún sentido”, dijo a la prensa.

(Con información de Infobae)