Alejandro Soto asegura que Congreso no fue informado sobre cirugía de Dina Boluarte

El congresista Alejandro Soto, expresidente del Congreso de la República, cuestionó al Poder Ejecutivo por no informar al Legislativo sobre la operación de nariz a la que se sometió la presidenta Dina Boluarte en 2023.

Según indicó, el entonces presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, tenía la obligación de notificar cualquier ausencia o incapacidad temporal de la mandataria, como lo establece la normativa.

CONGRESO NUNCA FUE NOTIFICADO

En declaraciones a Canal N, Soto afirmó que el Congreso no recibió ninguna comunicación oficial sobre la operación de Boluarte, lo que calificó como una irregularidad. "El Congreso de la República no tomó conocimiento de ninguna de estas actividades que haya podido tener la presidenta. Oficialmente no entró ninguna comunicación", expresó.

Alberto Otárola confirmó recientemente ante la Comisión de Fiscalización que Boluarte se sometió a una rinoplastia entre junio y julio de 2023 debido a problemas respiratorios. Sin embargo, Soto cuestionó la veracidad del testimonio, señalando que "lo que dice Otárola no es creíble al 100%".

¿INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES?

Soto indicó que, de ser cierta la operación, Otárola sería cómplice por no haber informado oportunamente al Congreso sobre una posible incapacidad temporal de la mandataria. "El sometimiento a una operación, sea pequeña o grande, denota un periodo de reposo. Él, como premier, debió comunicarlo", afirmó el legislador de Alianza Para el Progreso.

El congresista pidió a Palacio de Gobierno que esclarezca el caso y brinde mayores detalles sobre las circunstancias de la operación. Según investigación periodística, la intervención quirúrgica ocurrió mientras Boluarte ejercía la presidencia, lo que genera dudas sobre la gestión de sus responsabilidades durante ese tiempo.