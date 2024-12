César Nakazaki: indagación fiscal revelará si operación quirúrgica incapacitó a presidenta Boluarte

La Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte por no informar al Consejo de Ministros ni al Congreso sobre la cirugía a la que se sometió en el 2023. La indagación es por los presuntos delitos de omisión de actos funcionales y abandono de cargo.

“Sí, es importante que se haya abierto la investigación para que se pueda obtener de manera legal la información médica indispensable que permita determinar si el tratamiento quirúrgico que se le aplicó a la presidenta la incapacitó para ejercer el cargo”, declaró a RPP el abogado penalista César Nakazaki.

ACTOS PRESIDECIALES

El letrado remarcó que el tema principal no es la cirugía, sino los efectos del posoperatorio que podrían haber generado una incapacidad temporal en la jefa de Estado para desarrollar sus labores, como la firma de decretos, la promulgación de normas, dirección de las sesiones, etc.

“Lo que hay que determinar es si hubo abandono del cargo, no es un tema de que se debió informar o no. Cuando se conozca el tratamiento médico, el posoperatorio de la paciente, se podrá determinar si eso significo que haya estado inconsciente (…) que no haya podido realizar actos presidenciales”, agregó.