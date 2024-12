Martín Vizcarra ironiza sobre cirugías de Dina Boluarte: ¿Mi naricita necesita rinoplastia?

Martín Vizcarra, expresidente del Perú y líder de 'Perú Primero', volvió a encender el debate político con un comentario irónico sobre las recientes cirugías estéticas de la presidenta Dina Boluarte.

A través de un video en TikTok, el exmandatario cuestionó la motivación detrás de estas intervenciones y sugirió que podrían estar relacionadas con la vanidad, generando un intenso intercambio de opiniones en redes sociales.

BROMEA SOBRE LAS CIRUGÍAS DE BOLUARTE

En el video, Vizcarra, fiel a su estilo sarcástico, preguntó a su equipo si él necesitaría una cirugía estética, haciendo énfasis en su nariz. "¿Cómo me veo de perfil? ¿Y mi naricita, cómo la ven? ¿Necesita rinoplastia o no necesita?", comentó mientras posaba para la cámara. Con tono irónico agregó: "Oye, si los que tenemos tremenda nariz no nos hacemos rinoplastia, ¿por qué otras personas sí? ¿Vanidad?".

El expresidente aludió así a la controversia que enfrenta Boluarte por presuntas cirugías estéticas realizadas mientras ocupaba un cargo público, un tema que ha generado críticas en el ámbito político y social.

OPINIONES SOBRE EL CONGRESO Y CAVERO

Vizcarra también aprovechó el momento para referirse al reciente altercado del congresista Alejandro Cavero, quien fue agredido durante un evento público. Si bien condenó la violencia, expresó su apoyo al derecho de los ciudadanos a manifestarse contra un Parlamento que, según él, no representa a la población.

"Este Congreso, a mí, no me representa, no sé si a ustedes", comentó el exmandatario, criticando el desempeño del Legislativo y sugiriendo que sus acciones generan el descontento ciudadano.