Gobernador de Arequipa sobre Juan José Santiváñez: "Cambiar al ministro no es la solución"

El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, se pronunció sobre la situación actual de país en cuanto a seguridad ciudadana y la gestión que viene realizando el ministro del Interior, Juan José Santiváñez.

En entrevista para Canal N, la autoridad regional señaló que el gobierno necesita definir una política clara para combatir la criminalidad, que pueda complementar a los estados de emergencia.

"Mientras no haya una política clara en relación a la operatividad de lo que significa enfrentar el crimen organizado, no vamos a avanzar [...] si las políticas de emergencia no van acompañadas con recursos, con estrategias [...] no vamos a avanzar", dijo.

RECHAZA CAMBIO DE MINISTRO

No obstante, el gobernador de Arequipa se mostró en contra de un posible cambio en el Ministerio del Interior, alegando que reemplazar a la cabeza del Mininter no es una solución concreta ante el desborde de la criminalidad.

"Si vemos el historial de todos los ministros del Interior, no han estado a la altura. Si nosotros dijéramos que cambiar al ministro es la solución, de una vez que salga, pero no es la solución", sostuvo.