Ministro del Interior llama “desleal” a Otárola por confirmar cirugía de Dina Boluarte

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, respondió a las declaraciones del expremier Alberto Otárola sobre la operación quirúrgica de la presidenta Dina Boluarte, asegurando que los comentarios de personas "desleales" no tienen importancia para el Ejecutivo.

“Yo jamás hablo y mucho menos me refiero a comentarios o dichos que pudieran hacer una persona, digamos, desleal”, afirmó el titular de Mininter, quien también recalcó que no está al tanto de los detalles del tema. Asimismo, aseguró que tales declaraciones no tienen sentido para él.

CIRUGÍA A DINA BOLUARTE

El exjefe de la PCM, Alberto Otárola, había confirmado ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso la operación de la presidenta durante su mandato y detalló que, debido a este procedimiento, se realizó una sesión remota con el gabinete.

Otárola también indicó que la presidenta cumplió con sus responsabilidades pese a la intervención quirúrgica. Además, reconoció conocer al médico personal de la presidenta, Mario Cabani, aunque aclaró que no mantiene vínculo alguno con él.