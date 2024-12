Javier Arévalo sobre Elizabeth Peralta y otros prófugos de la justicia: "Toda persona debe ponerse a derecho"

El nombre de Elizabeth Peralta, sobre quien pesa una orden de 18 meses de prisión preventiva, se ha sumado a la lista de prófugos de la justicia. El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, se pronunció sobre la situación legal que afrontan quienes se encuentran en la clandestinidad, como Nicanor Boluarte y Vladimir Cerrón.

Como bien se sabe, el hermano de la presidenta Dina Boluarte acarrea una orden de 36 meses de prisión preventiva por el caso 'Waykis en la Sombra'; mientras que el líder de Perú Libre, quien sigue evadiendo la justicia peruana, ha sido condenado a tres años y seis meses de prisión efectiva por el caso Aeródromo Wanka y se le siguen 18 meses de prisión preventiva por el caso Antalsis.

"El control de captura de las personas es responsabilidad de la Policía. Yo me llevo una reflexión: en todos estos casos y en muchos más las personas invocan que se habría excedido el juez en darle la prisión. Yo pienso que el tema de otorgamiento de mandato de prisión debe ser bastante restringido. Eso originaría que las gentes sean procesada en libertad", señaló en RPP.

El titular del Poder Judicial destacó que toda persona que afronte un problema judicial "debe ponerse a derecho”.

"Toda persona que tiene un problema judicial, sea cual sea, debe afrontarlo y debe defenderse. En el caso concreto desconozco los detalles, pero pienso que sería lo indicado que la persona se ponga a derecho", agregó.

Por otro parte, expresó que "no existe esa expresión ('ponerse a buen recaudo'), no existe esa situación. Es parte y la parte siempre va a decir algo que considera que le sea favorable".

Al ser consultado sobre si Peralta “debería ponerse a derecho”, respondió que “toda persona que tenga un problema con la justicia debería ponerse a derecho”.

REDUCIR EL MANDATO DEL PRESIDENTE DEL JNE

Arévalo se pronunció sobre la iniciativa del Congreso para que los miembros del consejo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se elijan entre sí, además de la reducción del mandato del titular de dicho órgano electoral de cuatro a dos años.

"La facultad de hacerlo la tiene el Congreso. Pero yo pienso que, por una cuestión de oportunidad, porque estamos ya cerca de iniciar el proceso electoral, si se da esta normal, que sea para la próxima, porque no puede usted a puertas de un proceso electoral estar cambiando reglas. Si esto prospera, que no se aplique ni siquiera para esta elección", manifestó.

Adicionalmente, elogió al actual presidente del JNE, Roberto Burneo, y lo describió como una persona honrada. Con respecto, a la iniciativa del Parlamento, señaló que es algo que responde a cuestiones políticas.

"En el caso del señor Burneo, creo que es una persona muy decente, muy transparente, un magistrado honrado. No veo la falta de transparencia para que se cambie su gestión. En todo caso, no creo que se trate de transparencia. Me parece que es político y por ser político que sea para la próxima elección, no para la que viene", subrayó.