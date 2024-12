Ministro de Salud defiende a Dina Boluarte: “no tengo la certeza de que se haya operado”

Este miércoles, el ministro de Salud, César Vásquez, afirmó que no le consta que la presidenta Dina Boluarte se haya sometido a una intervención quirúrgica en la nariz, haciendo referencia a las declaraciones que realizó ayer el exjefe de Gabinete, Alberto Otárola.

Por otro lado, aseguró que la mandataria “nunca dejó de ejercer sus funciones” y que estuvo en coordinación permanente.

“El tema médico de cualquier paciente, de cualquier persona, es un tema absolutamente reservado y creo que las leyes peruanas así lo contemplan. A mí no me consta, no tengo la certeza de que la presidente se haya operado, yo no he visto ni he sido informado de alguna cirugía durante la época cuando he estado como ministro”, dijo a la prensa el titular de MINSA.

VACANCIA PRESIDENCIAL

El ministro acusó a un sector del Congreso de estar utilizando el tema de la cirugía como excusa para buscar la vacancia presidencial y general desestabilización.

"Los opinólogos, los vacadores, están locos por que el país se desestabilice, quieren adelantar elecciones porque han perdido poder, porque este gobierno les ha cortado sus gollerías", agregó.