Dina Boluarte: expremier confirma que presidenta se sometió a un procedimiento quirúrgico

Foto Perú 21

Esta mañana, el expremier Alberto Otárola confirmó que la presidenta Dina Boluarte se sometió a una intervención quirúrgica en junio del 2023. Aseguró que por ello que realizaron una sesión de manera remota para coordinar distintas acciones de gestión.

"Tuve una comunicación con la presidente Dina Boluarte al día siguiente de su operación, se notaba por la voz que había sido intervenida evidentemente de las fosas nasales. Se reincorporó luego de semana y media a los consejos de ministros presenciales", señaló.

"Me consta que no fue prolongado (el descanso médico) tuvo una recuperación relativamente rápida", acotó el exfuncionario ante la comisión de Fiscalización del Congreso, al tiempo de referir que no vio ninguna constancia de certificado médico.

CONOCE A CABANI

Otárola Peñaranda admitió también que conoció al doctor Mario Cabani, quien atendió a Boluarte Zegarra. Pese a ello, indicó que no sostiene amistad o enemistad con él "No puedo decir nada más, (...) imagino que él podrá aclarar un poco más estos asuntos", señaló.

El referido grupo de trabajo invitó al médico Mario Cabani, para dar detalles sobre las evaluaciones preoperatorias, operatorias y postoperatorias de la presidenta Dina Boluarte. La cita es para el día 4 de diciembre a las 9 a.m. en el edificio Víctor Raúl Haya de la Torre.