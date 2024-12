Maricarmen Alva sobre ampliación del Reinfo: "No es lo perfecto pero es lo mejor para esta coyuntura"

La congresista de la República, María del Carmen Alva, se pronunció luego que el Pleno aprobó el último viernes 30 de noviembre ampliar el plazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por seis meses más.

En declaraciones a la prensa, la parlamentaria no agrupada señaló que la medida, que también establece seguir con la formalización de la actividad en la pequeña minería y minería artesanal, no es "perfecta" pero sí la más acorde a la situación actual.

"Seis meses creo que no es lo perfecto pero es lo mejor para esta coyuntura. Teníamos a 5 mil mineros afuera (protestando), el Ejecutivo no tomó la decisión que debían de tomar, no fueron valientes y nos tiró la pelota, la bombita, al Congreso", dijo.

CUESTIONA AL EJECUTIVO

En ese sentido, Alva Prieto cuestionó duramente al Poder Ejecutivo por la presentación de la ley MAPE, la cual calificó de "mamarracho": "No llegó nada bueno [...] entonces, teníamos (el Congreso) que estar a la altura y resolver este tema", sostuvo.