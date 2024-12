Excanciller González-Olaechea sobre Santiváñez: "Se le está desbordando la seguridad del país todos los días"

El exministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea Franco, consideró que el Gabinete Ministerial de la presidenta Dina Boluarte "necesita ser refrescado", a fin de que la gestión de las diferentes carteras ministeriales sean más eficientes.

En ese sentido, el excanciller consideró que uno de los principales cambios se debe dar en el Ministerio del Interior, pues aseguró que la gestión del actual jefe del Mininter, Juan José Santiváñez, no está respondiendo a la altura de las circunstancias.

“El gabinete necesita ser refrescado. […] El ministro del Interior es una persona bien intencionada, que ha hecho importantes capturas al inicio de su gestión, pero se le está desbordando la seguridad del país todos los días”, dijo en entrevista para RPP.

NIEGA HABER PEDIDO RENUNCIAS

Asimismo, González-Olaechea Franco negó haber pedido las renuncias de los ministros del Interior y Educación como condición para asumir el premierato: "Es falso. […] He sido critico porque creo que hay soluciones. Cosas que yo también he propuesto en el Consejo de Ministros y se las he propuesto al ministro del Interior de muy buena onda", sostuvo.