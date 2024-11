Raúl Pérez-Reyes sobre inasistencia de Dina Boluarte al CADE 2024: "Las condiciones no estaban dadas"

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes, se pronunció sobre la inasistencia de la presidenta Dina Boluarte, a la clausura del CADE Ejecutivos 2024, que se desarrolló en la ciudad de Arequipa.

En declaraciones a la prensa, el titular del MTC señaló que, en su caso particular, no se le hizo la invitación personal para que pueda acudir en representación del Ejecutivo.

"Lo digo aquí a título personal, a nosotros no nos llegó ninguna invitación al Ministerio para asistir al CADE, así que, uno no va a donde no lo invitan. Esa es la primera regla", señaló Pérez-Reyes Espejo.

CUESTIONA FORMATO DE PRESENTACIÓN

Asimismo, el ministro de Transportes cuestionó que se pretendiera realizar un formato de preguntas y respuestas para la presentación de Boluarte Zegarra.

"Si se plantea una presentación para la presidenta para que ella exponga, la idea es que esa exposición no se haga sobre la base de una entrevista [...] creo que no corresponde que hayan comentarios a la exposición de la presidenta [...] creo que las condiciones no estaban dadas", sostuvo.