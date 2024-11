Julio Velarde al Ejecutivo y Congreso: “No entienden la importancia del déficit fiscal”

Durante la tercera fecha de CADE 2024 en Arequipa, el presidente del Banco Central de Reversa (BCR), Julio Velarde le envió un mensaje al Poder Ejecutivo y Legislativo por el concepto que tienen acerca del déficit fiscal.

En declaraciones para RPP, Velarde indicó que las actuales personas que se encuentran involucradas en la política no tienen conocimiento de lo que significa este término a nivel económico, por lo que no le dan importancia.

“Hemos presentado una inestabilidad grande a lo largo de los años y alguna gente más nueva que no tiene la experiencia política suficiente, parece que no la valora. Lo digo porque en varios niveles del Ejecutivo y el Congreso, me da la impresión de que no se entiende la importancia de déficit fiscal. Es un factor fundamental", enfatizó.

CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA PERUANA

Julio Velarde reveló que se estima que al término del 2024 o durante el próximo año, la economía nacional tendrá un crecimiento, el cual sería favorable para todos los ciudadanos.

"En las condiciones actuales, cuanto crecerá la economía este año o el siguiente, estamos al 3 % que también no es observable, es una estimación, obviamente si se hacen las reformas, el crecimiento será de 5 % o más", aseveró.