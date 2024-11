Patricia Chirinos responde a Salvador del Solar: "No manipule las palabras de mi padre"

La congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, respondió al expresidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, quien justificó el cierre del Congreso en el año 2019, citando algunas palabras del padre de la parlamentaria, Enrique Chirinos Soto.

A través de su cuenta en la plataforma X, la legisladora criticó duramente al expremier y lo acusó de "manipular" y "sacar de contexto" las frases de su padre, para justificar el cierre del Parlamento hace 5 años.

"Respuesta típica de un zurdo, ¡tergiversar la historia, mentir y desinformar!. Sr. del Solar, no manipule las palabras de mi padre sacándolas de contexto para intentar salvarse el pellejo. Él jamás pensó la cuestión de confianza como una herramienta para someter al Parlamento y limitar sus deberes constitucionales, ¡¡y menos aún algo tan burdo como la "denegación fáctica"!!", se lee en el tuit.

¿QUÉ DIJO SALVADOR DEL SOLAR?

Durante una entrevista para canal N, el exprimer ministro aseguró que no se arrepiente del cierre del Congreso del año 2019 y aseguró que, de encontrarse en la misma situación que hace 5 años, volvería a hacerlo.

"(¿Usted no cree que la elección de los miembros del Tribunal Constitucional no es una competencia exclusiva del Parlamento?) En el año 2019 eso no suponía ninguna limitación para plantear una cuestión de confianza (...) El excongresista Enrique Chirinos Soto fue muy claro en decir que la cuestión de confianza tiene espíritu abierto, el primer ministro puede plantearla cuándo quiera y cómo quiera", sostuvo.