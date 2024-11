Arturo Alegría arremete contra Guido Bellido: “Fue premier y no hizo nada por los peruanos”

Tras los cuestionamientos que hizo Guido Bellido contra Fuerza Popular por negarse apoyar la censura contra el titular del Midis, Julio Demartini, el legislador de la militancia naranja, Arturo Alegría arremetió contra su colega.

En declaraciones, Alegría recordó que Bellido Ugarte ocupó el cargo como presidente de la PCM durante el Gobierno de Pedro Castillo, pero no tuvo un trabajo idóneo en beneficio de todos los ciudadanos.

“A Guido Bellido siempre le gusta hablar más que actuar (…) La verdad es que (no debería) responder a personas que no supieron manejar un gobierno como el señor Guido Bellido, quien fue premier y que lamentablemente no hizo nada por todos los peruanos", comentó.

DEBERÍAN HACERSE CARGO DE LAS AUTORIDADES

Arturo Alegría respondió a las personas que consideran que Fuerza Popular tiene alguna implicancia en el mandato de Dina Boluarte y precisó que los partidos que apoyaron a Castillo Terrones deberían hacerse cargo de haber colocado a las autoridades que ahora están en Palacio de Gobierno.

“Las personas que ahora critican, no se dan cuenta que ellos fueron los que nos pusieron a estas personas a gobernar. Así que ahora no se vengan a lavar las manos y a echarle la culpa a otros partidos políticos de la responsabilidad que ellos deberían admitir", aseveró.