Tommy Portugal arremete contra Deyvis Orosco por problemas con su primo: “Se cree el rey de la cumbia”

En medio del conflicto que se ha generado entre Deyvis Orosco y su primo Bill, los artistas se vienen pronunciando al respecto del caso. En una reciente entrevista, Tommy Portugal arremetió contra el hijo de Jhonny Orosco y mencionó que el ‘Bomboncito de la cumbia’ se cree superior a todos en la industria musical.

“Me parece mal que Deyvis le ponga trabas a su primo Bill (…) Creo que Deyvis se siente el número uno, el rey de la cumbia. Se preocupa por la competencia, tal vez porque teme que su primo Bill lo supere, o que le quite el trabajo”, señaló el cantante.

LE PROHIBIERON COMPARTIR SU MÚSICA

Durante la conversación, Tommy Portugal aseguró que Deyvis Orosco movió sus influencias para prohibir que se difundiera un tema, el cual había tenido una acogida en las plataformas digitales.

“Hace poco saqué una canción que pegó bien en redes sociales, y al poco tiempo el compositor me llamó para decirme que Deyvis le había pedido que me bajaran la canción porque él la quería cantar. Eso no está bien”, precisó.