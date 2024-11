Patricia Juárez sobre Gustavo Adrianzén: “No ha tenido un gabinete sólido”

En medio de los cuestionamientos que ha recibido el premier Gustavo Adrianzén por su trabajo al frente de la PCM, la parlamentaria de Fuerza Popular, Patricia Juárez indicó que el grupo que acompaña a Adrianzén tiene algunas carencias en diversos sectores.

Asimismo, hizo un llamado a la mandataria Dina Boluarte para que realice una serie de modificaciones en los ministerios como el de la Mujer y Desarrollo e Inclusión Social (Midis), debido a que no estarían a la altura para liderar las instituciones.

“Se ve en realidad, un gabinete que no esta desde el presidente del Consejo de Ministros, no está consolidado no se le ve sólido. Es un buen momento para que la presidenta Boluarte haga los cambios que se requieren (…) El Ministerio de la Mujer y quizás se debe considerar el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (cambios en las carteras)”, indicó en Canal N.

MODIFICACIONES PODRÍAN MARCAR UNA CAÍDA DEL EJECUTIVO

Patricia Juárez considera que un cambio rotundo en el gabinete que lidera Gustavo Adrianzén podría marcar el final de Dina Boluarte al mando del Ejecutivo, por lo que le hizo un llamado a analizar las circunstancias que atraviesa el país.