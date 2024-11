Arturo Alegría sobre censura de Rómulo Mucho: "No es un triunfo para nadie"

El congresista de Fuerza Popular, Arturo Alegría, se pronunció luego que el Congreso de la República aprobó este martes 26 censurar al ahora exministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, cuestionado por su gestión respecto a la problemática de la minería informal e ilegal en el Perú.

En declaraciones para Canal N, el parlamentario fujimorista señaló que la censura de Mucho Mamani "no representa un triunfo para nadie", sin embargo, consideró necesaria esta medida al considerar que su gestión no supo abordar el tema de la minería ilegal.

"Evidentemente no es un triunfo para nadie censurar a un ministro por la incapacidad. Yo creo que hay un gran problema que tiene hoy el Perú y que lamentablemente el exministro de Energía y Minas no supo liderar, no supo plantear un proyecto de ley que involucre a todos los sectores y que plantee una solución real", dijo.

SOBRE EL NUEVO MINISTRO

Asimismo, Alegría García señaló que el nuevo ministro de Energía y Minas debe ser "alguien que tenga claro que el problema de la minería se trabaja con liderazgo" y "entendimiento de la situación".