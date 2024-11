Congreso: no descartan censura de ministro Mucho por proyecto de ley para la pequeña minería

Según informa Expreso, el congresista Arturo Alegría no descartó censurar al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, ya que el proyecto de ley para la pequeña minería y la minería informal presentado por el Gobierno, no soluciona los problemas del sector para formalizarse.

“No se descarta una censura porque creo yo que el ministro (Mucho Mamani) lo único que está haciendo es enviar un proyecto de ley por la premura, porque no se tiene claro (en el Gobierno) cómo solucionar el problema”, señaló el también vocero de la bancada Fuerza Popular.

RESULTADOS POSITIVOS

Asimismo, Alegría García dijo que, además de no formalizar la pequeña minería y minería artesanal, conserva como ente rector a los gobiernos regionales, situación que no ha dado resultados positivos y no permite un real seguimiento y control a la actividad minera.

Finalmente, señaló que su bancada presentó una moción de invitación al ministro de Energía y Minas para que informe a la representación nacional sobre el proyecto de ley presentado, que pese al tiempo que ha tenido el Poder Ejecutivo para desarrollarlo, tiene falencias.