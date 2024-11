Ministro de Vivienda defiende a Nicanor Boluarte: "Exigimos una justicia que no sea politizada"

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Durich Whittembury, cuestionó duramente la orden de 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, investigado por el caso "Waykis en la Sombra".

En declaraciones a la prensa, el titular del sector Vivienda salió en defensa del familiar de la mandataria y señaló que desde el Ejecutivo exigen "una justicia que no sea politizada".

"En políticas no existen coincidencias. El mismo día se empieza una lectura de prisión preventiva, no existen coincidencias. Lo que nosotros como Ejecutivo, siendo respetuosos de los poderes del Estado, también exigimos una justicia que no sea politizada", dijo.

¿DÓNDE ESTÁ NICANOR BOLUARTE?

Cabe precisar que el hermano de Boluarte Zegarra se encuentra como no habido desde antes de que se le dicte prisión preventiva. El día de ayer, agentes de la Policía Judicial llegaron hasta su vivienda ubicada en San Borja y fueron atendidos por la hija de Nicanor, quien señaló que no ven a su padre "desde el jueves", es decir, desde hace una semana.