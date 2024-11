Martín Vizcarra niega haber recibido coimas: “No he recibido dinero de Obrainsa ni de ninguna empresa”

Tras la revelación del expresidente de Obrainsa, Elard Tejeda Moscoso, de haber entregado al entonces gobernador de Moquegua, Martín Vizcarra, para la adjudicación del proyecto de irrigación Lomas de Ilo.

El expresidente reveló en una entrevista en RPP que, durante su periodo como mandatario y autoridad regional, nunca recibió una coima para favorecer a una compañía. Asimismo, Vizcarra Cornejo aseveró que las personas con las que tiene un vínculo cercano saben la procedencia de todo su patrimonio.

“Yo no he recibido dinero de Obrainsa ni de ninguna empresa. Tengo cerca de 40 años de actividad profesional. Todos los que me conocen saben que mi actividad privada y pública siempre ha sido correcta”, declaró.

TODO FORMARÍA PARTE DE UNA VENGANZA

De acuerdo a Martín Vizcarra, las revelaciones de Tejeda Moscoso formarían parte de un plan para desprestigiar el trabajo que realizó en beneficio del Perú y de los pobladores de su región.

“Es la misma venganza del ‘Club de la construcción’, solamente durante la gestión de Martín Vizcarra esa diferencia del 8 %, que yo eliminé, es más de 1500 millones de soles de ahorro para el Estado y de disminución de utilidad de esas empresas”, enfatizó.